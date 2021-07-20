Başkentte bayram namazı coşkusu
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Başkentte bayram namazı coşkusu

Başkentte bayram namazı coşkusu
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti.

Başkentte vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için seccadesini alıp camilere akın etti.

Sabahın erken saatlerinde sokaklarında bayram namazı hareketliliğinin yaşandığı Başkentte, Hacı Bayram Veli ile Kocatepe Camisi, ibadet yapmak isteyenlerin adresi oldu.

Farklı ülkelerden Müslümanlar da geleneksel kıyafetleriyle camilerdeki yerini aldı.

Vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla namaza durdu. Bazı vatandaşlar da namazı cami avlusunda kıldı.

Bayram hutbesinde, hayvanlara eziyet edilmemesi, çevre temizliğine önem verilmesi ve kurban kesimi sırasında Kovid-19 tedbirlerine uyulmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca hutbede, vatandaşlardan trafikte anlayışlı ve sabırlı olmaları istendi.

Namazın ardından sosyal mesafe kurallarına uyarak camiden ayrılan vatandaşlar, avludaki Hacı Bayramı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Sosyal mesafeyle bayramlaşan vatandaşlar, aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

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