Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi
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Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi

Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Başkentin doğu girişi olan ve 40'tan fazla ilin geçiş güzergahında bulunan Samsun yolundaki Gökçeyurt Mahallesi'nde lavanta bahçeleri kuruldu.

Başkentin doğu girişi olan ve 40'tan fazla ilin geçiş güzergahında bulunan Samsun yolundaki Gökçeyurt Mahallesi'nde lavanta bahçeleri kuruldu.

Mamak Belediyesince kadınların istihdamına katkı sağlamak ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak amacıyla kurulan Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) tarafından Gökçeyurt Mahallesi'ndeki 23 dönümlük arazi üzerine 19 bin lavanta fidesi dikildi.

Hayata geçirilen bahçede, kolonya, sabun, yağ, içecek ve hediyelik eşyalar üretilirken, doğu bölgesinden Ankara'ya giriş yapan yolcuları da lavanta kokuları karşılıyor.

Bahçede, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlere yönelik bir konsepte de yer verilirken, MAKKOP bünyesinde çalışan kadınlar, ürünlerin satışından elde edilen gelirlerle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki bahçede, ziyaretçiler için kafeterya hizmeti de sunuluyor.

"İlçeyi lavanta merkezi haline getireceğiz"

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl lavanta bahçesini oluşturmaya başladıklarını belirterek, MAKKOP bünyesindeki kadınların yoğun çalışmalarıyla lavantaların kısa sürede boy alarak büyüdüğünü söyledi.

Bahçede, evlenecek çiftlerin ücretsiz olarak dış çekim yapmaları için özel bir alan oluşturduklarını da ifade eden Düğmeci, "İşitme engelli kardeşlerimizin (Mamak) sembollerinden birisi de pis kokudur. Onlar yüzlerini ekşiterek ifade ediyor. Artık Mamak'ta pis koku değil lavanta kokuları olacak. Mamak bu kokularla anılacak. İnşallah o işitme engellilerimizin görsel kelimesini de değiştireceğiz." diye konuştu.

Mamak'ın pis kokuların yerine lavanta kokusuyla anılması için ilçe genelinde lavanta dikimini yaygınlaştırdıklarına dikkati çeken Düğmeci, ilçeyi lavanta merkezi haline getireceklerini ifade etti.

Ankara'nın bir zamanlar katı atık depolama alanının yalnızca Mamak'ta bulunduğunu anımsatan Düğmeci, şunları kaydetti:

"Eskiden çok vahşi bir depolama yapılan, kokuları dışarıya saçılan bir çöplük alanı varmış. Daha sonraki dönemde burası kontrol altına alındı. Şu anda kontrollü bir şekilde oradan çöp ayrıştırılarak alınıyor. Burası eskiden Ankara'nın tek çöplüğüydü. Artık çöp kelimesini Mamak'ta duymayacağız. Ankara'ya girişle beraber Samsun yolu hattından gelen 40'tan fazla şehrimizin burası giriş merkezidir. Girişten itibaren başka şehirlerden gelen hemşerilerimizi önce lavanta görselleri ve kokularıyla karşılayacağız. Onları, bahçemize öncelikle zamanları var ise davet edeceğiz. Bununla ilgili girişten itibaren yön tabelaları ile onlara yardımcı olacağız. Lavanta güzel konunun sembollerinden birisidir. Mamak girişinden çıkışına, merkezine, kültür merkezlerine yani nereye giderseniz gidin sizleri lavanta kokuları karşılayacak."

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Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi
Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi
Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi
Başkentin doğu girişinde lavanta esintisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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