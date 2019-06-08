Ankara'da yılan paniği!
Ankara'da son günlerdeki yağışların ardından çeşitli semtlerde görülen yılanlar paniğe neden oluyor.
Ankara'yı etkisi alan yağışlı hava sonrası kentin çeşitli semtlerinde yılan ihbarları arttı.
Sincan İtfaiyesine gelen Kesikdas mevkiinde bulunan hobi evlerinde yılan görüldü ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Yılanı tespit eden ekipler kısa sürede yakaladı. Yakalanan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal hayatına salındı.
Kaynak: İHA
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