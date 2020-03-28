Başkent'te su faturalarına Korona virüs tedbiri Ankara Büyükşehir Belediyesi sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Başkent'in dört bir yanında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları 7/24 devam ederken, yeni tedbirler de bir bir hayata geçiriliyor. Kent genelinde "EvdeKalAnkara" çağrısıyla farkındalık oluşturan Büyükşehir Belediyesi, otobüs flamalarında da bu uygulamaya geçti. Sosyal mesafenin korunması yapıştırmalarını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, geniş çaplı dezenfeksiyon yapan yeni araçlarla Başkent sokaklarını dezenfekte ediyor.

Yapılan düzenlemeyle, tüm su konut aboneleri için Nisan ayında Şubat ayı faturalarının yüzde 80'ni oranında geçici faturalandırılma yapılacak. Öğrenci evi ile iş yeri ve ticarethane statüsündeki su aboneliklerinde ise Nisan ayında geçici olarak faturalandırma işlemi yapılmayacak.

Yaşanan olağanüstü dönem sona erdiğinde ASKİ tarafından tüm aboneler için normal faturalandırma sistemine geçilecek ve bu dönemde geçici faturalandırılmış miktarlar toplam miktardan mahsuplaştırılacak.

Yeni dezenfekte aracı başkent sokaklarında

Koronavirüsle mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeni bir dezenfeksiyon aracını devreye soktu. Başkent'in cadde ve sokaklarında daha geniş bir alana sirayet eden ve daha yüksek kapasiteli bir araçla dezenfekte çalışmalarına başlandı.

Dakikada yaklaşık 7 litre dezenfektan atan bir ekipmana sahip tanker aracı, salgın hastalıklarla mücadelede kullanılırken, 20 ton kapasitesi bulunan tankerler yaklaşık 47 saat kesintisiz olarak açık alanları dezenfekte edebiliyor.

Hasköy Kavşağından başlanarak Atatürk Bulvarı'nı takip eden Cinnah Caddesi ve Çankaya Caddeleri boyunca derinlemesine dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yüksek kapasiteli tankerlerle 7/24 sahada çalışıyor.

İş merkezleri ve STK'larda dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı Başkent'in her noktasında hijyen seferberliğini sürdürüyor.

BELPLAS A.Ş ekipleri gelen talepler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları ve iş merkezleri başta olmak üzere tüm ortak alanları dezenfekte ediyor. Büyükşehir Belediyesinin hijyen ordusu, özel dezenfektanlar kullanarak, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Ulus Rüzgarlı Sokak'ta da temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

EGO otobüslerinde de "Evde Kal" çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs ve diğer salgın hastalıklara karşı vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için yeni çalışmalara da imza atıyor.

Kent ekranları, sosyal medya hesapları ve afişlerle "EvdeKalAnkara" çağrılarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, şimdi de EGO otobüslerinin flamalarında aynı çağrıyı kullanıyor. Tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunması için "sticker" yapıştırılan otobüslerde vatandaşların kendi izolasyonunu sağlamaları için de bilgilendirme panoları yer alıyor.

Bu kapsamda Bilkent Şehir Hastanesi'ne yakın alanda sağlık personellerinin hizmetine sunulacak konteyner ev yapımına start verilirken, Hacettepe ve İbni Sina Hastanesi sağlık çalışanları için de yurt kiralandı. - ANKARA

Kaynak: İHA