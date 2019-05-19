Başkent'te Sıkışmalı Trafik Kazası: 1'i Ağır 2 Yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden birisi araç içerisine sıkışarak diğeri ise kazanın etkisiyle yaralandı.

Kaza, 02.00 sularında Ankara'nın Keçiören İlçesi Atapark Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerinde meydana geldi.

Gün Sazak Caddesi üzerinde Atapark Mahallesi istikametinde gitmekte olan Ahmet Demiray yönetimindeki 06 T 3852 plakalı taksi, cadde üzerinde u dönüşü yaparken karşı şeritten gelen Ersin Akkuş idaresindeki 06 JSU 63 plakalı otomobile hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Ersin Akkuş araç içerisinde sıkışırken taksi şoförü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, otomobilin içerisine sıkışan Akkuş'u uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarırken sağlık ekipleri de yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaparak ambulans ile çevredeki hastanelere sevk etti. Kazada, iki araçta kullanılamaz hale geldi. Polis, kazaya ilişkin inceleme paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İHA