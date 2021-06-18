Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi
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Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi

Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' adı altında bir etkinlik gerçekleştirdi.

Ankara'da hem göç olgusuna dikkat çekmek hem de farkındalık oluşturmak amacıyla farklı yasal statülerde Türkiye'de yaşayan yabancılarla birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı, Başkent'te bulunan Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda "Dünya Mülteciler Günü Yürüyüşü" etkinliği düzenledi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu'da programda konuşma yaparak Türkiye'de bulunan mülteciler ve yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzenlenen etkinlik kapsamında müzik dinletileri gerçekleştirildi ve temsili olarak park çevresinde bir yürüyüş gerçekleştirildi.

"Bu geliştirilen kapasite bir rastlantı değil çalışma ve başarının eseridir"

Birçok farklı etnik kökene sahip insanları bir arada görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Bugüne yürüyelim, yarına koşalım derken dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapmanın milletçe ve devletçe onuru, gururu yaşadığımızı söylemek isterim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nde göçün iş ve işlemlerini yürüten bir kuruluş olarak hiçbir mensubiyeti fark etmeksizin ülkemizde bulunan yabancıların yaşam standartlarını geliştirmek hayatın tüm alanlarında hayatlarını kolaylaştırmak ve Türk toplumu ile uyumunu kolaylaştırmak için yoğun çalışma içerisindeyiz. Sadece Göç İdaresi olarak değil tabi. Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, vatandaşlar da dahil olmak üzere herkes bu çalışmalara destek vermekte. Bu geliştirilen kapasite bir rastlantı değil çalışma ve başarının eseridir" diye konuştu.

"Bizim için sadece 20 Haziran Mülteciler Günü değil"

Kadıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Anadolu toprakları yüzyıllardır tüm medeniyetlere ortak bir şekilde etnik köken, mezhep, inanç ayrımı yapmaksızın herkese aynı duyarlılıkla yaklaşmış, topraklarına gelen herkesi kucaklamış ve yardıma muhtaç olanların derdine derman olmuştur. Bu topraklar Mevlana'nın toprakları, her zaman bu topraklar kucaklaşmayı, hoşgörüyü tamamlamıştır. Bizim için sadece 20 Haziran Mülteciler Günü değil. Biz bunu bu topraklarda, beraber olduğumuz 1 yaşındaki defneden en yaşlı amcamızla bir yaşıyor ve hissediyoruz herkese de bunu anlatıyoruz" - ANKARA

Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi
Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi
Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi
Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi
Başkent'te 'Mülteciler Günü Yürüyüşü' etkinliği gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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