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Başkent'te kapkaç dehşeti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'te kapkaç dehşeti

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir esnafın çantasını çalan kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir esnafın çantasını çalan kapkaççıya vatandaşlar müdahale etti. Yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Şereflikoçhisar Eczane Sokakta meydana gelen olayda, iş yerini kapatıp evine giden bir esnafa kimliği belirsiz bir kişi arkadan saldırdı. Darp ettiği esnafın çantasını çalan saldırgan kaçmaya başladı. Esnafın sesini duyan vatandaşlar kapkaççıya müdahale etti. Kapkaççı, çantaya bırakarak kaçmasını sürdürdü. Kapkaççının yakalanması için polis çalışma başlattı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şereflikoçhisar, Eczane, Ankara, 3. Sayfa, Haberler

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