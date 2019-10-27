27.10.2019 09:55

- Başkent'te işçiler 3. kattan düştü: 1'i ağır 3 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat işçileri, platform asansörü ile birlikte 3. kattan düştü. Kazada, 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sularında Ankara'nın Çankaya ilçesi İncesu Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işçilerden Hacı K., Hasan K. ve Hacı A. binanın dış cephe ısı-yalıtım kaplamasını yapmak için platform asansörüne kullanacakları malzemeleri yükleyerek bindiler. Binanın 3. katına gelen 3 işçi, iddiaya göre asansörün frenleme mekanizmasının bozulması nedeniyle yerden yaklaşık 15 metre yükseklikten yük asansörü ile birlikte aşağıya düştü. Düşmenin şiddetiyle bulundukları yerde hareketsiz kalan işçileri gören vatandaşlar, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan işçilere olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, yaralıları ambulans ile çevrede bulunan hastanelere sevk etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan diğer işçilerin çalışmaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA