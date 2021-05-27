Başkent'te iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
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Başkent'te iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Başkent'te iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi Harf Devrimi Caddesi ile Devrimler Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.Y., yönetimindeki 34 DUG 018 plakalı çöp kamyonu ile M.K. yönetimindeki 06 BFN 506 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada, iki kamyonun sürücüsü de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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