Başkent'te gençlerin tehlikeli yolculuğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkent'te gençlerin tehlikeli yolculuğu

Başkent'te gençlerin tehlikeli yolculuğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasına yansıdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'da otomobilin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin trafikteki tehlikeli yolculukları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinin en işlek caddelerinde meydana geldi. Bir otomobilin ön kaputuna oturan gencin cep telefonuyla uğraşması ve otomobilin etrafını saran patentli gençlerin tehlikeli yolculukları, sürücüler tarafından telefonla kaydedildi. Bir diğer olayda ise 7 gencin trafikte hızla ilerlemesine aldırış etmeden tutunarak yolculuk etmesi görenleri şaşkına cevirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title