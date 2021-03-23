Başkent'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
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Başkent'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

23.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:08
Başkent'te FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde ByLock kullanıcısı 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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