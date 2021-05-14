Başkent'te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Başkent'te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Başkent'te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın dördüncü katından düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir binanın dördüncü katından düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Cumhuriyet Mahallesi, Santral Sokak üzerindeki bir evde meydana gelen olayda, 5 yaşındaki S.A.A. adlı küçük kız çocuğu evlerinin 4. katında oyun oynadığı esnada bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen S.A.A. hayatını kaybetti.

Anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirirken, Santral Sokak'ta oturan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. - ANKARA

Başkent'te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Başkent'te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pendik'te hız yapan sürücü, duraktan bekleyen aileyi ezdi
Pendik'te hız yapan sürücü, duraktan bekleyen aileyi ezdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Ömer Çelik Ali Babacan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Beren Saat Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkent'te dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:10:05. #1.15#

title