Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış
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Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış

03.12.2020 09:06 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:43
Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir bodrum katta hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulundu. Köpeklerin ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edilirken, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir ihbar üzerine gerçekleştirilen denetimlerde bir binanın bodrum katında hayvanların yaşamasına elverişli olmayan koşullarda farklı cinslerde 23'ü yavru toplam 68 köpek bulundu.

SES TELLERİNİN ALINDIĞI İDDİASI

Köpekler kafeslerine koyularak olay yerine gelen Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, hayvanların gözlerindeki korku bir hayvansever tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Ayrıca hayvanların ses tellerinin bir veteriner tarafından alındığı iddia edildi.

Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alındı

PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplamda 12 bin 308 TL cezai işlem uygulandığı, ayrıca olayın sorumluları hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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