Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı
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Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı

20.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:10

Ankara'da yaşlı bir çiftin evde besledikleri kuşun ölümünün ardından yaşanan üzüntü, aile bireylerinin peş peşe felç geçirmelerine neden oldu. Annesi ve babasının felç geçirdiğini gören ailenin kızı da bayıldı.

Çankaya ilçesi Bahçelievler semtinde ailenin babası Z.E.'nin evlerinde besledikleri kuşlarının ölümü üzerine üzüntüden yığılarak felç geçirmesiyle başladı.

EŞİNİ GÖREN KADIN DA FELÇ GEÇİRDİ

Baba Z.E.'nin rahatsızlanarak felç geçirmesinin ardından anne N.E. de eşinin durumunu görünce o da rahatsızlanarak felç geçirdi.

KIZLARI OLDUĞU YERE BAYILDI

Alt kattaki ailesini yanına gelen kızları I. E. ise annesi ve babasını yerde görünce şoka girerek bayıldı. Peş peşe felç geçirenleri yerde yığılı şekilde gören komşularının doğalgaz zehirlenmesi sanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ancak olay yerinde yapılan araştırmada doğalgaz kaçağı olmadığı öğrenildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

Çok sayıda polis ve 112 acil servisinin yanı sıra Başkentgaz yetkilileri de olay yerine geldi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra felç geçiren aile teker teker hastaneye sevk edildi.

Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK

Haber Yorumları (1)
ALİ: Kafanızın tasını seveyim :-)
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