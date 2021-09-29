Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı - Haberler
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Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan-Ayaş yolunda meydana gelen trafik kazasında 4'ü park halinde olan 8 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Sincan-Ayaş yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. - ANKARA

Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

Başkent'te 8 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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