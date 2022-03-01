Başkent Kart dağıtımı başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor - Haberler

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Başkent Kart dağıtımı başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkent Kart dağıtımı başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımına başlanan Başkent Kartlara Başkentli yerli üreticiler yoğun ilgi gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtımına başlanan Başkent Kartlara Başkentli yerli üreticiler yoğun ilgi gösteriyor. İlçelerde tamamlanan Başkent Kart dağıtımı ABB Hizmet Binası'nda devam ederken bugüne kadar 32 bin 886 çiftçi başvuruda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kırsal kalkınmayı önceleyen ve yerli üretime katkı sağlayan desteklerini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, üreticilerin tarımsal harcamalardan olumsuz etkilenmemesi ve üretime teşvik edilmesi amacıyla bundan sonra yapılacak kırsal destekleri "Başkent Kart" üzerinden çiftçilere ulaştırmayı hedefliyor. İlçelerde dağıtımı tamamlanan ancak ABB Hizmet Binası'nda devam eden Başkent Kart dağıtımına yerli üreticiler yoğun ilgi gösteriyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından online olarak alınan mazot desteği başvuruları ise tamamlandı. Mazot desteği için toplam 20 bin 681 üretici başvuru yaptı. - ANKARA

Başkent Kart dağıtımı başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor

Başkent Kart dağıtımı başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor

Başkent Kart dağıtımı başkentli çiftçilerden yoğun ilgi görüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent Kart, Motorin, Çiftçi, Yerel, Haberler

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