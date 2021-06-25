Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı
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Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı

Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'in en tanınmış alışveriş merkezlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu'nda çok sayıda tezgahın kullanılamaz hale geldiği yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Başkent'in en tanınmış alışveriş merkezlerinden Çıkrıkçılar Yokuşu'nda çok sayıda tezgahın kullanılamaz hale geldiği yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Altındağ'da Çıkrıkçılar Yokuşu olarak bilinen dükkanların ve tezgahların olduğu sokakta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye erlerince bir binaya sıçrayan yangın güçlükle söndürüldü. Yangında çok sayıda tezgah kullanılamaz hale gelirken, polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayın kundaklama olduğu ortaya çıktı.

Yangından etkilenen iş yeri çalışanı, "Yaklaşık 13-14 senedir belediyeye tezgahımızı kiralıyorduk. Dükkanı çeken güvenlik kameralarımız vardı. Gece saat 03.50 sıralarında abimin beni aramasıyla haberimiz oldu. Geldiğimizde polis ve itfaiye ekipleri buradaydı. Tezgahlarımın hepsi yanmıştı. Yaklaşık 450 bin Türk Lirası zararım var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer geldi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ziyaret etti. Belediye başkanına isteklerimi ilettim. Buradan 5 tane ev geçiniyor. Bir an önce tekrardan tezgahımı kurmak istiyorum" dedi.

Yangınla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - ANKARA

Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı
Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı
Başkent'in alışveriş sokağındaki yangın kundaklama çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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