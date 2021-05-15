Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
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Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde başkasına ait meyve bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan S.S., gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde başkasına ait meyve bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan S.S., gözaltına alındı.

Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaoğlan Mahallesi'nde oturan S.S.'nin başkasına ait meyve bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. S.S., ekiplerin takibi sonucu bahçede kenevirleri sularken yakalanıp, gözaltına alındı. Bahçede yapılan incelemede şüphelinin 5 ve 30 santim arasında değişen 34 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği belirlendi. Kenevir bitkileri sökülüp, imha edilirken, S.S., sağlık kontrolünün ardından ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
Başkasının bahçesine ektiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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