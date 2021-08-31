Başkasına ait HES koduyla yolcu otobüsüne bindi, yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkasına ait HES koduyla yolcu otobüsüne bindi, yakalandı

Başkasına ait HES koduyla yolcu otobüsüne bindi, yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

İstanbul seferini yapan 34 DSU 096 plakalı yolcu otobüsüne, koronavirüs testi pozitif çıktığı için başkasına ait HES kodu ile bindiği belirlenen Mehmet Zeki Taşdemir (19), polis ekiplerince otobüsten indirilip, hastanede karantinaya alındı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, Bodrum- İstanbul seferini yapan 34 DSU 096 plakalı yolcu otobüsüne, koronavirüs testi pozitif çıktığı için başkasına ait HES kodu ile bindiği belirlenen Mehmet Zeki Taşdemir (19), polis ekiplerince otobüsten indirilip, hastanede karantinaya alındı. Otobüsteki 33 yolcu ise temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde karantinaya alınmak üzere yolculuklarına devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinden saat 10.30'da hareket eden 34 DSU 096 plakalı yolcu otobüsüne, koronavirüs testi pozitif olan bir yolcunun bindiği ihbarı yapıldı. Bunu üzerine polis, Söke Otogarı'nda önlem aldı. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de otogarda hazır olarak bekletildi. Otobüs otogara girer, girmez durduruldu. Ekipler, yolculardan koronavirüs testi pozitif olan Mehmet Zeki Taşdemir'in başka bir kişinin ismiyle otobüse bindiğini tespit etti. Taşdemir burada yapılan ilk kontrol sonrasında, filyasyon ekipleri tarafından Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, karantina altına alındı. Otobüste bulunun 33 yolcu ise pozitifli hastayla temaslı oldukları gerekçesiyle evlerinde karantinaya alınmak üzere otobüsle İstanbul'a gönderildi.


Başkasına ait HES koduyla yolcu otobüsüne bindi, yakalandı
Başkasına ait HES koduyla yolcu otobüsüne bindi, yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Cristiano Ünal Karaman Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkasına ait HES koduyla yolcu otobüsüne bindi, yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 19:42:07. #1.14#

title