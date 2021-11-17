BAŞKANIMIZIN ARKADAŞLARI İLÇEMİZİ TANIMA VE TANITMAK İÇİN ZİYARETTE BULUNDULAR…

TERMAL, YALOVA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Hazım Caner Can'ı eski okul arkadaşları ziyarette bulunarak ilçemizdeki Şeyh Ali Semerkandi Hz. Külliyesini, müzeleri, yaylaları ve Termal Hamam- Otel'i gezdiler. Her gelişlerinde yeni bir eseri gören Başkanımızın eski okul arkadaşları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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