BAŞKANIMIZIN ARKADAŞLARI İLÇEMİZİ TANIMA VE TANITMAK İÇİN ZİYARETTE BULUNDULAR… - Haberler
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BAŞKANIMIZIN ARKADAŞLARI İLÇEMİZİ TANIMA VE TANITMAK İÇİN ZİYARETTE BULUNDULAR…

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZIN ARKADAŞLARI İLÇEMİZİ TANIMA VE TANITMAK İÇİN ZİYARETTE BULUNDULAR…

Belediye Başkanımız Hazım Caner Can'ı eski okul arkadaşları ziyarette bulunarak ilçemizdeki Şeyh Ali Semerkandi Hz. Külliyesini, müzeleri, yaylaları ve Termal Hamam-Otel'i gezdiler.

TERMAL, YALOVA (Habermetre) - Belediye Başkanımız Hazım Caner Can'ı eski okul arkadaşları ziyarette bulunarak ilçemizdeki Şeyh Ali Semerkandi Hz. Külliyesini, müzeleri, yaylaları ve Termal Hamam- Otel'i gezdiler. Her gelişlerinde yeni bir eseri gören Başkanımızın eski okul arkadaşları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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