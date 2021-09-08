Başkanımız TV 5 Televizyonunda Canlı Yayın Konuğu Olacak
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Başkanımız TV 5 Televizyonunda Canlı Yayın Konuğu Olacak

Başkanımız TV 5 Televizyonunda Canlı Yayın Konuğu Olacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanımız TV 5 Televizyonunda Canlı Yayın Konuğu Olacak | Belediye Başkanımız Mimar Kazım Özgan, 10 Eylül Cuma günü saat 11. 00'da TV 5 Televizyonunda Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Demir moderatörlüğünde 4. Kuşak programında canlı yayın konuğu olacak.

Başkanımız TV 5 Televizyonunda Canlı Yayın Konuğu Olacak |

Belediye Başkanımız Mimar Kazım Özgan, 10 Eylül Cuma günü saat 11. 00'da TV 5 Televizyonunda Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Demir moderatörlüğünde 4. Kuşak programında canlı yayın konuğu olacak. Başkanımız, Belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ve projeler ile ilgili bilgi verecek.

08. 09. 2021

Kaynak: Habermetre

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