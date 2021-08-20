Başkanımız Mesut ÜNER: Yeşil Vatan İçin Ateşe Yürüyenlere Minnettarız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkanımız Mesut ÜNER: Yeşil Vatan İçin Ateşe Yürüyenlere Minnettarız

Başkanımız Mesut ÜNER: Yeşil Vatan İçin Ateşe Yürüyenlere Minnettarız
Habermetre - Haberler | Toplum

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle birlikte, ilçemizde özellikle çocuklarımız ile gençlerimize verdiği önemle ve vefasıyla da gönüllerde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yangın söndürme çalışmalarına Çatalca'mızdan katılan kahramanlarımızı ziyaret edip...

Çatalca'mıza kazandırdığı vizyon projelerle birlikte, ilçemizde özellikle çocuklarımız ile gençlerimize verdiği önemle ve vefasıyla da gönüllerde taht kuran Başkanımız Mesut Üner, Ege ve Akdeniz bölgelerimizde yangın söndürme çalışmalarına Çatalca'mızdan katılan kahramanlarımızı ziyaret edip tebrik ederek, yine gönüllerde taht kurdu.

Akdeniz ve Ege bölgesinde çıkan orman yangınları ülkemizi yasa boğmuştu. Çıkan orman yangınları ülke genelinde gerçekleşen dayanışmayla önce kontrol altına alındı, sonrasında ise söndürülmüştü. Orman yangınları bölgelerine Türkiye'nin dört bir köşesinden yardıma koşan il ve ilçelerin arasında Çatalca'mızda vardı.

Çatalca'mızdan orman yangınlarını söndürmesi için başarıyla mücadele ederek ilçemize dönüş yapan Çatalca İtfaiye Grup Amirliği ve Çatalca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı kahramanlarımızı Başkanımız Mesut Üner yerinde ziyaret ederek tebrik etti ve günün anısına kahramanlarımıza plaket takdim etti. Kahramanlarımızda Başkanımız Mesut Üner'e vefasından dolayı teşekkürlerini arz ettiler.

Kahramanlarımıza yapılan tebrik ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Sözlerime yeşil vatan için ateşe yürüyenlere minnettarız diyerek başlamak istiyorum. Her zaman ifade ettim, tekrar ifade ediyorum ki tarih boyunca acılar asla bizi yıkıp ayıramadı, tamam tersine birleştirdi. Biz böyle güzel necip bir milletiz. Hepimizi üzen orman yangınlarında da Türkiye'den yardıma koşulduğu gibi, Çatalca'mızdan da yardıma koşuldu ve görevlerini tamamlayarak sağ salim döndüler. Kahramanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır ve onlara minnettarız. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Meral Akşener Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Davut Güloğlu
Spor Marcao Arda Turan Fatih Terim Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkanımız Mesut ÜNER: Yeşil Vatan İçin Ateşe Yürüyenlere Minnettarız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 19:41:57. #1.16#

title