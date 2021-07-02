Başkanımız Mesut Üner'le Bir Uluslararası Bir Yarışma Daha Çatalca'mızda

Yaptığı çalışmaların merkezine yarınların teminatı çocukları ve gençleri konumlandırmasıyla bölgemizin gündeminde olan Başkanımız Mesut Üner'den bir müjde daha geldi.

Yaptığı çalışmaların merkezine yarınların teminatı çocukları ve gençleri konumlandırmasıyla bölgemizin gündeminde olan Başkanımız Mesut Üner'den bir müjde daha geldi. Mesleği Mimar olmasına rağmen sporun içinden gelen Başkanımız Mesut Üner, yaptığı yatırımların yanı sıra bir uluslararası organizasyon daha Çatalca'mıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyor.

Türkiye Motorkros Şampiyonası 2. Etabı bu hafta Sonu Çatalca'mızda Nakkaş Mahallemizde gerçekleşecek. Organizasyonun tüm detaylarına destek olan ve ilgilenen Başkanımız Mesut Üner organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada; "ÇATALCA'MIZ ULUSLARARASI BİR ORGANİZASYONA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR HAYIRLI OLSUN BU GURUR SENİN ÇATALCA. TÜRKİYE MOTOKROS ŞAMPIYONASI 2. ETAP YARIŞI BU CUMARTESİ-PAZAR NAKKAŞ MAHALLEMİZ ÇATALCA'MIZDA GERÇEKLEŞECEK. HAZIRLADIĞIMIZ PARKUR VE TRİBÜNLERİYLE ÇATALCA PARKURUMUZ TÜRKİYE'NİN EN İYİ PARUKURU ÖZELLİĞİ TAŞIYOR. 7'DEN 77'YE KADIN-ERKEK AVRUPA'NIN DÖRT BİR YANINDAN SPORCULARIN KATILACAĞI YARIŞLARA TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ. " dedi.

https://www. yeditepemx. com/ https://www. tmf. org. tr/spor/motokros/

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Kaynak: Habermetre