Başkanımız Mesut Üner: İstanbul'un En Büyük Yüz Ölçümlü İlçesi Olmamızı Asla Bir Engel Olarak Görmeyeceğiz
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Başkanımız Mesut Üner: İstanbul'un En Büyük Yüz Ölçümlü İlçesi Olmamızı Asla Bir Engel Olarak Görmeyeceğiz

Başkanımız Mesut Üner: İstanbul'un En Büyük Yüz Ölçümlü İlçesi Olmamızı Asla Bir Engel Olarak Görmeyeceğiz
Habermetre - Haberler | Toplum

Başkanımız Mesut Üner'in, artık sadece Çatalca'mızda değil, tüm bölgemizde bilinen ve takdir edilen gerçeği, makamından çok sahada halkın arasında ve proje şantiyelerinde mesaisini tamamlaması.Bu anlamda Başkanımız Mesut Üner'in be seferki durağı Yalıköy Mahallemiz oldu.

Başkanımız Mesut Üner'in, artık sadece Çatalca'mızda değil, tüm bölgemizde bilinen ve takdir edilen gerçeği, makamından çok sahada halkın arasında ve proje şantiyelerinde mesaisini tamamlaması.

Bu anlamda Başkanımız Mesut Üner'in be seferki durağı Yalıköy Mahallemiz oldu. Mahallemiz ziyaretine Belediye Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Birim Müdürlerimiz ve Muhtarımız Fehmi Kaçar katılım sağladı.

Yalıköy Mahallemiz ziyaretleri sonrasında açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Dört bir yanı doğa harikası olan Çatalca'mızda yerinde ziyaret durağımız Yalıköy Mahallemiz oldu. Yalıköy Mahallemiz ziyaretimize Belediye Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz, Birim Müdürlerimiz ve Yalıköy Mahalle Muhtarımız Fehmi Kaçar katılım sağladı. Bütüncül bir yönetim anlayışıyla Yalıköy Mahallemizde, yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza Yaşam Alanı ve Çocuk Parkı Çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Parkımızda yapılan çalışmaları yerinde denetledik. Çok yakın bir zamanda bitecek Yaşam Alanı ve Çocuk parkımız Yalıköy Mahallemize çok yakışacak. Hayırlı Olsun. İstanbul'un en büyük yüz ölçümlü ilçesi olmamızı asla bir engel olarak görmeyeceğiz ve Çatalca'mıza olan sevdamızdan güç olarak çalışmalarımıza gece-gündüz demeden devam edeceğiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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Başkanımız Mesut Üner: İstanbul'un En Büyük Yüz Ölçümlü İlçesi Olmamızı Asla Bir Engel Olarak Görmeyeceğiz - Haberler
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