BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ODASINA ZİYARET - Haberler
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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ODASINA ZİYARET

Habermetre - Haberler | Toplum
BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ODASINA ZİYARET

Başkanımız Mesut Üner, ilçemizdeki kurum ve kuruluş ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Başkanımız Mesut Üner, ilçemizdeki kurum ve kuruluş ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Bu anlamda Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki ziyaret durağı ilçemizdeki Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı oldu.

Yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sacit Şık ve Yönetimini ziyaret ettik. Ziyaret sırasındaki samimi ilgi ve alaka için teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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Haber: BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN ŞOFÖRLER ve OTOMOBİLCİLER ODASINA ZİYARET - Haberler
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