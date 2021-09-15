-BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU KAPALI PAZARDA YAPILAN AŞURE İKRAMINA KATILDI 15 2021, 10: 23

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kapalı pazarda yapılan aşure ikramına katıldı.

Muharrem ayı nedeniyle Bozüyük Sebze ve Meyve, Pazarcılar Derneği tarafından yapılan aşure ikramına Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Cem Murat Göksu, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, Belediye Başkanımız Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı. Kapağı dualarla açılan aşure tenceresinden ilk ikramı Başkanımız Bakkalcıoğlu yaptı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören aşure ikramı için Bozüyük Sebze ve Meyve, Pazarcılar Derneği Başkanı Cem Murat Göksu'ya ve dernek yönetimine teşekkür eden Başkanımız Bakkalcıoğlu "Aşure hayrınızı Allah kabul etsin" dedi. Aşure ikramının ardından pazar esnafını da ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu tezgahları tek tek gezerek hayırlı iş ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Kapalı pazar ziyaretinde alışverişe gelen hemşehrileri ile de görüşerek kısa sohbetler eden Başkanımız Bakkalcıoğlu vatandaşlara da kolaylıklar diledi.

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Muharrem ayı nedeniyle Bozüyük Sebze ve Meyve, Pazarcılar Derneği tarafından yapılan aşure ikramına Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sebze ve Meyve Pazarcılar Derneği Başkanı Cem Murat Göksu, Bozüyük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kayacık, Belediye Başkanımız Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, pazar esnafı ve vatandaşlar katıldı. Kapağı dualarla açılan aşure tenceresinden ilk ikramı Başkanımız Bakkalcıoğlu yaptı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören aşure ikramı için Bozüyük Sebze ve Meyve, Pazarcılar Derneği Başkanı Cem Murat Göksu'ya ve dernek yönetimine teşekkür eden Başkanımız Bakkalcıoğlu "Aşure hayrınızı Allah kabul etsin" dedi. Aşure ikramının ardından pazar esnafını da ziyaret eden Başkanımız Bakkalcıoğlu tezgahları tek tek gezerek hayırlı iş ve bereketli kazanç temennisinde bulundu. Kapalı pazar ziyaretinde alışverişe gelen hemşehrileri ile de görüşerek kısa sohbetler eden Başkanımız Bakkalcıoğlu vatandaşlara da kolaylıklar diledi.

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