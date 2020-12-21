Başkan Zorluoğlu Uzungöl'de incelemelerde bulundu
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Başkan Zorluoğlu Uzungöl'de incelemelerde bulundu

21.12.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:54
Başkan Zorluoğlu Uzungöl'de incelemelerde bulundu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl'de yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Uzungöl'de yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Uzungöl'e giden ve çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, TRABİTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gül ve ilgili daire başkanları da eşlik etti.

Başkan Zorluoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün şehrimizin ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'deyiz. Göreve başladığımız günden itibaren Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Uzungöl'e daha fazla yatırım yapmak, burayı turizm için daha cazip hale getirmek için gayretle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl altyapı çalışmalarına önem vermiştik ve bu kapsamda bölgenin kanalizasyon ve arıtma gibi sorunlarını çözmüştük. Bu yıl üst yapıya yöneldik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte hazırladığımız projeler kapsamında Uzungöl'ü ziyaretçilerimiz için çok daha konforlu çok daha rahat dinlenebilecekleri, eğlenebilecekleri ve vakit geçirebilecekleri bir alana dönüştürüyoruz. Gölün tüm çevresinin rahatlıkla dolaşabilmesine olanak sağlayacak kaldırım düzenlemelerini, tretuvar korkuluk düzenlemelerini yaptık. Peyzaj düzenlemelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah yılbaşından hemen sonra burada 2'inci büyük proje ile birlikte gölün etrafındaki alan, çok daha geniş bir şekilde vatandaşımızın kullanımına açılacak" dedi.

Başkan Zorluoğlu, Uzungöl'ün girişinde ve çıkışında çok sayıda aracı alabilecek otopark inşaatının da sürdüğünü sözlerine ekledi. - TRABZON

Başkan Zorluoğlu Uzungöl'de incelemelerde bulundu
Başkan Zorluoğlu Uzungöl'de incelemelerde bulundu
Başkan Zorluoğlu Uzungöl'de incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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