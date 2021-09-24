BAŞKAN ZORLUOĞLU İTFAİYE PERSONELİNİ AĞIRLADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal ve personelini kabul etti. İtfaiye Dairesi Başkanı Bal, Başkan Zorluoğlu'na yürütülen çalışmalarla ilgili detaylı bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Zorluoğlu'na İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli tarafından çiçek ve itfaiye flaması takdim edildi.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ İTFAİYECİ OLDU

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, İtfaiye Haftası kapsamında anaokulu öğrencileriyle bir araya geldiler. 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde bulunan Meraklı Minikler Anaokulu'nda eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilerle buluşan itfaiye ekipleri, onlara mesleği sevdirmek ve farkındalık yaratmak adına etkinlikler gerçekleştirdiler. Büyükşehir ekipleri, itfaiye kıyafeti giydirdikleri miniklere, yangınlarda kullanılan araçları uygulamalı olarak gösterdiler. Etkinlikler, minik öğrencilere günün anısına boyama kitapları ve yapboz hediye edilmesinin ardından sona erdi.

TARİH : 24. 09. 2021

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