Başkan Zolan: "Çivrilimiz daha da güzel olacak"
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Başkan Zolan: "Çivrilimiz daha da güzel olacak"

Başkan Zolan: 'Çivrilimiz daha da güzel olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Çivril ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaştı. Büyükşehir statüsüne geçilmesinin ardından Çivril ilçesinde hizmet destanları yazdıklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Çivrilimiz daha da güzel olacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir dizi ziyaret ve program için Çivril ilçesine gitti. Başkan Zolan'ın Çivril ilçe ziyaretine Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul, belediye meclis üyeleri ile daire başkanları ve beraberindekiler katıldı. İlçede Çivrillilerin yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılaşan Başkan Zolan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip dertlerini dinledi. Başkan Zolan program kapsamında ilk olarak Çivril Belediyesine misafir oldu. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ağırlamaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, ilçe halkı adına yapılan çalışma ve yatırımlar nedeniyle Başkan Osman Zolan'a teşekkür etti.

"Çivrilimiz daha da güzel olacak"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Çivril'in pek çok güzelliği bir arada barındıran ve kendi ayakları üzerinde durabilen bir ilçe olduğunu belirterek Çivril ve Denizli için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Büyükşehir statüsüne geçilmesinin ardından 7 yılda Çivril Belediyesi ile bir çok önemli sorunları çözdüklerini, ilçede hizmet destanları yazdıklarını belirten Başkan Osman Zolan, "Çivrilimizde çok şükür hayatı olumsuz etkileyen bir sıkıntımız kalmadı. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çivrilimiz daha da güzel olacak. Çivril bizim için çok önemli, merkezden sonra en büyük ilçemiz. Belediye Başkanımız, meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatımızla, bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte Çivrilimize gece gündüz hizmet ediyoruz" dedi.

"Çivril çok güzel hizmetler aldı, almaya devam edecek"

Çivril ilçesinde bugüne kadar çok güzel hizmetlere imza attıklarını kaydeden Başkan Osman Zolan, aynı anlayışla çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, "Allah'ım yolumuzu açık etsin. İnşallah yarınımız bugünden daha güzel olsun. Çivrilimiz güzel hizmetler aldı, bundan sonra da almaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımızın destekleriyle Büyükşehir Belediyemiz ve Çivril Belediyemiz tarafından, Çivril çok güzel hizmetler aldı, almaya da devam edecek. Çivrilimiz bu güzelliklerle güçlenerek yoluna devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ

Başkan Zolan: 'Çivrilimiz daha da güzel olacak'
Başkan Zolan: 'Çivrilimiz daha da güzel olacak'
Başkan Zolan: 'Çivrilimiz daha da güzel olacak'
Başkan Zolan: 'Çivrilimiz daha da güzel olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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