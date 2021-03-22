Başkan Yüzügüllü çalışmaları yakından takip ediyor
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Başkan Yüzügüllü çalışmaları yakından takip ediyor

22.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:52
Başkan Yüzügüllü çalışmaları yakından takip ediyor

Başkan Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Belediyesi'nin aralıksız olarak devam ettiği çevre düzenleme ve üst yapı çalışmalarını yakından takip ediyor.

Başkan Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Belediyesi'nin aralıksız olarak devam ettiği çevre düzenleme ve üst yapı çalışmalarını yakından takip ediyor.

Başkan Yüzügüllü, ilçeye kazandırdığı tüm yeniliklerle birlikte, ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Üst yapı çalışmalarının devam ettiği Sivrihisar'da, Atatürk Bulvarı üzerinde kaldırım ve bisiklet yolu çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Başkan Hamid Yüzügüllü de her gün yapılan çalışmaları yakından takip ederek bilgiler alıyor. Sivrihisar'a en iyi hizmeti vermek adına çalışmalarını sürdüren Sivrihisar Belediyesi ekipleri hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Alt yapı çalışmalarının sona erdiği caddelerde kış hazırlıkları yapılıyor

Sivrihisar Belediyesi alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda freze ve beton malzeme serme işleri gerçekleştirerek kış öncesi vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivrihisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda alt yapı çalışmaları (doğalgaz, kanalizasyon, telekom, elektrik) nedeniyle kazılan Eskişehir Caddesi, Unkapanı Caddesi, Güvenlik Caddesi, Millet Caddesi, Gençlik Caddesi, Dr. N. Tuncer Sokak, Nasreddin Hoca Sokak, Sinan Paşa Sokak ve Şadırvan Meydanı'nda freze ve beton malzeme dökümleri gerçekleştirilerek kış öncesi hazırlıkları yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Başkan Yüzügüllü çalışmaları yakından takip ediyor
Başkan Yüzügüllü çalışmaları yakından takip ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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