Başkan Yüksel, Topağaç sakinlerinin taleplerini dinledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Topağaç Mahallesi'nde, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Topağaç Mahallesi'nde, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen asfaltlama çalışmalarını denetleyen Yüksel, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak Topağaç Mahallesi'nin hak ettiği hizmeti almaya başladığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel; "Topağaç Mahallemizin Sahilkent civarında devam eden asfaltlama çalışmalarını Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar ve Muhtarımız Gülden Türkan ile birlikte inceledik. Bir araya geldiğimiz mahalle sakinlerimizin talep ve beklentilerini değerlendirerek, yapılması gerekenler hakkında istişarede bulunduğumuz mahallemizde, yapacağımız diğer çalışmaları planladık" ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel ayrıca, Bahçelievler Mahallesi'nde de çalışmaları yerinde inceleyerek mahallelilerle istişarede bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı