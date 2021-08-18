Başkan Yücel, gönüllü yangın ekibi ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yücel, gönüllü yangın ekibi ile bir araya geldi

Başkan Yücel, gönüllü yangın ekibi ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede çıkan yangınlara müdahale etmek için vatandaşlar tarafından kurulan gönüllü yangın söndürme ekibiyle bir araya geldi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede çıkan yangınlara müdahale etmek için vatandaşlar tarafından kurulan gönüllü yangın söndürme ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Adem Murat Yücel, Alanya'da çıkan yangınlara müdahale etmek için Okurcalar, İncekum ve Alara mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından kurulan, gönüllü yangın söndürme ekibiyle buluştu. Ziyarette Başkan Yücel, özellikle Güzelbağ yangınında özveriyle mücadele eden ve gönüllülük esasıyla çabalayarak yangınların söndürülmesinde büyük pay sahibi olan grup üyelerini tebrik etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Burak Elmas Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Yücel, gönüllü yangın ekibi ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:55:02. #1.16#

title