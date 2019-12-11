Başkan Yüce: "Şehrimizin yetiştirdiği değerli bir isimdir"

11.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:14

TÜRK-İŞ'in 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeniden başkanlığa seçilen Ergün Atalay'ı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ziyaret etti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. TÜRK-İŞ'in 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeniden başkanlığa seçilen Ergün Atalay'ı tebrik eden ve hayırlı olsun dileklerini ileten Başkan Ekrem Yüce, başarı temennisinde bulundu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise teşekkürlerini sundu. Başkan Ekrem Yüce, "Ankara temaslarımızda 23. Olağan Genel Kurulu'nun ardından yeniden başkanlığa seçilen, hemşehrimiz Ergün Atalay'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, başarı dileklerimizi ilettik. Şehrimizin yetiştirdiği değerli isimlerden biri olan, uzun yıllardır Ankara'da şehrimizi başarıyla temsil eden Ergün Atalay, Sakarya'mıza destek noktasında da özveri ve gayretle çalışmalar yürütüyor. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde şehrimize hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA