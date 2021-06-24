Başkan Yılmaz: "Üniversite Sınavına Girecek Olan Tüm Öğrencilerimize Başarılar Diliyorum."
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Başkan Yılmaz: "Üniversite Sınavına Girecek Olan Tüm Öğrencilerimize Başarılar Diliyorum."

Başkan Yılmaz: 'Üniversite Sınavına Girecek Olan Tüm Öğrencilerimize Başarılar Diliyorum.'
Habermetre - Haberler | Toplum

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite sınavında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, 26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan üniversite sınavında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Yılmaz yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi: "26 - 27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan üniversitelere giriş sınavlarına çalışarak gecesini gündüzüne katan gençlerimizin emeklerinin karşılığını almalarını canı gönülden diliyorum.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir özveriyle hazırlandıkları üniversiteye giriş sınavında emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum. Öğrencilerimizin uzun çalışmaları sonunda yaşamlarını şekillendirmek için üniversiteyi kazanması, eğitimlerine mutlu olacakları bir yükseköğretim kurumunda devam etmesi en büyük dileğimdir. "

Başkan Yılmaz, öğrencilere hitaben devam ettiği mesajında: "Biliyorum ki sizler elinizden gelenin en iyisini yapabilmek için hazırlandınız. Geriye kalan, başarının sizin elinizde olduğuna inanarak kendinize güvenmeniz ve sınava bu düşünce ile girmenizdir. Başarı, hak ettiğinizi düşündüğünüz değerdir. Başkalarının ölçüsü sizin başarınız olamaz. Bu sebeple sizi mutlu edecek sonuca, siz karar vereceksiniz. Bizler, size inanıyor ve güveniyoruz. " dedi.

Yayın Tarihi :

24 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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