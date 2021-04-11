Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ni ziyaret ederek polis memurlarının polis haftasını kutladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ni ziyaret ederek polis memurlarının polis haftasını kutladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümünde gece gündüz demeden ilçenin güvenliği için çalışan polisleri bu anlamlı günde unutmadı. Başkan Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi'ni ziyaret ederek polis memurlarıyla hasbihal etti ve haftalarını kutladı. Her koşulda vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için gece gündüz demeden görev başında kalarak fedakarlık gösteren tüm polislerin, 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Aynı zamanda vatan için görevleri başında şehadet şerbetini içen polislerimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve gazilere hayırlı ömür diliyorum" dedi. - BURSA

Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret
Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret
Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret
Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret
Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hande Erçel Hande Ataizi Bülent Ersoy
Spor Muslera Necip Uysal Ersun Yanal Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkan Yılmaz'dan sürpriz ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 15:38:08. #1.16#
title