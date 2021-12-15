BAŞKAN YILMAZ'DAN ARSUZ KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNE ATANAN HACI HASAN GÖKPINAR'A ZİYARET
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Arsuz Kaymakamlığı görevine atanan Hacı Hasan Gökpınar'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.
Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Arsuz Kaymakamlığı görevine atanan Hacı Hasan Gökpınar'ı ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar dileğinde bulundu.
Arsuz Kaymakamlığı görevine atanan Hacı Hasan Gökpınar'ı ziyaretinde Başkan Yılmaz: "Değerli Kaymakamımızın Arsuz ilçemizde başarılı çalışmalar yürüterek örnek teşkil edeceğine inancımız tam. Bu önemli vazifede kaymakamımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. " dedi.
Başkan İzzettin Yılmaz'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gökpınar, "Önceliğimiz ülkemize, milletimize hizmet etmektir. Şimdi Arsuz ilçemize hizmet etmek için buradayız. Nazik ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
Karşılıklı hoş sohbet ve fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.
Yayın Tarihi :
15 Aralık, 2021
Habermetre - Son Dakika Haberleri