Başkan Yılmaz, Ak Parti İl Başkanlığında Basın Toplantısına Katıldı

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısına katıldı.

AK Parti Hatay İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, İlçe Belediye Başkanları İzzettin Yılmaz, Mehmet Yalçın, Mehmet Hacıoğlu, Fatih Tosyalı, Rıfat Sarı, Ayhan Yavuz, İbrahim Pac, Bekir Altan, Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Eren, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya ve çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen hizmetlerin gündeme alındığı toplantıda, Cumhur İttifakı olarak Büyükşehirin icraatlarına verdikleri destekler ve yapılması gerekip yapılmayan hizmetler hakkında yapılan genel değerlendirmelere yer verildi.

Gazeteciler ile karşılıklı soru cevap şeklinde devam eden toplantının sonunda katılımcılar, Hatay'ın geleceği için Cumhur İttifakı olarak her daim görevlerinin başında olduklarını, Hatay'ın layık olduğu hizmetlere kavuşması için tüm konuların takipçisi olduklarını ve çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini vurguladılar.

Yayın Tarihi :

07 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre