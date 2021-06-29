Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi
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Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi

Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi
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Kurumsal Hizmet Birimleri BAŞKAN YILDIZKAYA MARKA ŞEHİR YOLCULUĞUNDA IŞIL IŞIL VE AYDINLIK POLATLI SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ ARTIK ANAYOLDA GECELER GÜNDÜZLER KADAR AYDINLIKBelediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Marka Şehir yolculuğunun önemli adımlarından biri olan 'Daha Aydınlık Polatlı' sözünü...

Kurumsal Hizmet Birimleri BAŞKAN YILDIZKAYA MARKA ŞEHİR YOLCULUĞUNDA IŞIL IŞIL VE AYDINLIK POLATLI SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ ARTIK ANAYOLDA GECELER GÜNDÜZLER KADAR AYDINLIK

Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya Marka Şehir yolculuğunun önemli adımlarından biri olan 'Daha Aydınlık Polatlı' sözünü yerine getirdi. Geçiş güzergahı iyileştirme ve aydınlatma çalışmaları kapsamında E-90 Karayolu üzerinde dikilen prestijli aydınlatma direkleri ile Polatlı'nın giriş çıkışında geceler, gündüzler kadar aydınlık bir hale geldi. Karayolları ve EnejiSA gibi ilgili kuruluşların onayı alınarak başlatılan çalışmalar kapsamında Polatlı'nın geçiş güzergahı yıllar sonra hak ettiği değere kavuştu. Pandemi sürecine rağmen hız kesmeden sürdürdüğü hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Başkan Yıldızkaya; 2-3 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Aydınlatma Direkleri projesi ile hem Polatlılı vatandaşların hem de geçiş güzergahını kullanan misafirlerin takdirini kazandı.

POLATLI'NIN VİTRİNİ HAK ETTİĞİ DEĞERE KAVUŞTU

Gün içerisinde binlerce misafir aracın geçiş yaptığı şehrin vitrininde başlatılan çalışmalar kapsamında 4 KM'lik bir hat üzerinde hazırlanan Aydınlatma Direkleri'nin %70'i orta refüjle buluşturuldu. Dörtyol Cephe İyileştirme Çalışmaları ile bölgede bulunan evleri ve dükkanları tek renk haline getirerek görüntü kirliliğini ortadan kaldıran Başkan Yıldızkaya; Yeni Aydınlatma Direkleri projesi ile şehrin giriş çıkışında yıllardır eleştirilen ve Polatlı'ya yakışmadığı dile getirilen karanlık görünüme son verdi.

BU SENE ANAYOL, SENEYE ÇARŞI

E-90 Karayolu geçiş güzergahı üzerinde bulunan Yeni Belediye Binası, Alpaslan Türkeş Bilim Merkezi, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Özel Müzesi, Yeni Sanayi Giriş Kapısı, Kartaltepe Alışveriş ve Yaşam Merkezi projeleri ile bir bütün oluşturan çalışmalar kapsamında Polatlı'nın vitrini Marka Şehir adına yakışır bir cazibe merkezi haline getiriliyor. Başkan Yıldızkaya anayol güzergahında bu yıl içerisinde tamamlanacak olan çalışmaların ardından, önümüzdeki yıl itibariyle aynı şekilde şehir merkezinde aydınlatma çalışmalarına start verecek. Çarşı merkezinde yapılacak çalışmalarla çarşı merkezi de günün her saati ışıl ışıl bir hale getirilecek.

PEYZAJ ÇALIŞMALARI İLE ORTA REFÜJ YEŞİLLE BULUŞUYOR

Konya yolu peyzaj çalışmalarını tamamlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri Aydınlatma Direkleri projesi kapsamında orta refüjü ve döner kavşakları yeşille buluşturmak için kolları sıvadı. Dörtyol mevkiinde devam eden çalışmalar kapsamında güzergahta bulunan duvarlarda peyzaj çalışmaları tamamlanarak, Polatlı'yı tanıtacak yeni billboard alanları hazırlandı. Karayolları tarafından bölgede yürütülen asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından orta refüjde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına başlayacak olan Polatlı Belediyesi Ekipleri; Aydınlatma Direklerinin kalan kısmını tamamlayarak orta refüjü yeşil, nezih ve Polatlı'ya yakışır bir hale getirecek.

Kaynak: Habermetre

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Başkan Yıldızkaya Marka Şehir Yolculuğunda Işıl Işıl ve Aydınlık Polatlı Sözünü Yerine Getirdi - Haberler
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