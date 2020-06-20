Başkan Yıldız okulları ziyaret ederek LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi
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Başkan Yıldız okulları ziyaret ederek LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

Beyoğlu Belediyesi, ilçede LGS sınavının yapıldığı okulların önlerinde kurduğu stantlarla sınava giren öğrencilerin maske, dezenfektan ve su ihtiyacını karşıladı.

Başkan Yıldız okulları ziyaret ederek LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi
20.06.2020 16:04 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:08

Beyoğlu Belediyesi, ilçede LGS sınavının yapıldığı okulların önlerinde kurduğu stantlarla sınava giren öğrencilerin maske, dezenfektan ve su ihtiyacını karşıladı. Sınav öncesi okulları tek tek gezerek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yıldız, öğrencilere nasihatlerde bulunarak başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. İstanbul Beyoğlu'nda LGS'nin yapılacağı 24 okulu dezenfekte eden Beyoğlu Belediyesi, okul önlerinde kurduğu stantlarla da sınava giren öğrencilerin maske, dezenfektan ve su ihtiyacını karşıladı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da sınav öncesi okulları tek tek gezerek çalışmaları yerinde inceledi. Sınava girecek olan öğrencilere nasihatlerde bulunarak başarılar dileyen Başkan Yıldız, öğrenci velileriyle de sohbet etti. Başkan Yıldız okul ziyaretleri esnasında karşılaştığı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ile de bir süre sohbet ederek okullarda alınan tedbirleri değerlendirdi.

"Sınava giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum"

Başkan Yıldız, sınav maratonunun alınan tedbirler altında başladığını belirterek "Çocuklarımız inşallah büyük bir başarıyla bu sınavdan çıkacaklar. Salgın sürecinde evlerinde kalarak bütün dünya çocuklarına ve gençlerine örnek oldular. Derslerine çalıştılar ve bu sınava hazırlandılar. Şuanda da büyük bir heyecanla bu sınavı vermenin gayreti içerisindeler. Beyoğlu'nda ve ülkemizin dört bir yanında sınava giren tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak okullarımızın önlerinde stantlar kurarak çocuklarımızın ve velilerimizin dezenfektan, maske ve su gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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