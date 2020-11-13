Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor

13.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:18
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, görevine hızlı bir başlangıç yaparak mahalle ve köy ziyaretleri kapsamında muhtarların sorunlarını yerinde dinliyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız, görevine hızlı bir başlangıç yaparak mahalle ve köy ziyaretleri kapsamında muhtarların sorunlarını yerinde dinliyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı görevine seçilen Başkan Mehmet Nuri Yıldız, ilk ziyaretlerine köy ve mahalle muhtarları ile başladı. Sorunları yerinde görmek ve vatandaşlarla sürekli iç, içe olmak adına sürekli alanda olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Yıldız "Kongre sürecimizin ardından her kesimden vatandaşımızla bir araya geldik. Halkımızı dinleyip sorunları yetkili mercilere iletmeye çalışıyoruz. İnşallah sürekli vatandaşımızla bir arada olmaya gayret göstereceğiz" dedi.

"Muhtarlarımız bizim için çok değerli"

Yapılan ziyaretlerin ardından AK Parti Merkez ilçe teşkilatı olarak alana indiklerini köy ve mahalleleri yerinde ziyaret ettiklerini belirten Başkan Mehmet Nuri Yıldız "Bu milletin efendisi değil milletin hizmetkarı şiarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizleri ağırlayan ve destek veren tüm halkımıza minnettarım" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor
Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı
Başkan Çınar, muhtarları oba çadırında ağırladı
Müyesser Yıldız: Üç gün içerisinde bana suç icat etmeye çalıştılar
Müyesser Yıldız: Üç gün içerisinde bana suç icat etmeye çalıştılar
İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
İstanbul'da gökyüzünde ay ile yıldız yan yana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan Ziya Selçuk Berat Albayrak Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Cansu Dere Didem Soydan Aras Bulut İynemli
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Fatih Terim Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Daha Fazla Ölü Türk Medya Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Yıldız, muhtarları mahallelerinde dinliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 16:19:42. #1.14#
title