Başkan Yıldırım, Pehlivanların Yanında
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Başkan Yıldırım, Pehlivanların Yanında

Başkan Yıldırım, Pehlivanların Yanında
Bültenler - Haberler | Güncel

Ata sporu olarak bilinen güreşe merakı ve ilgisiyle tanınan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, pehlivanlara verdiği desteğe devam ediyor.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım güreşçilere verdiği desteğe devam ediyor. Başkan Yıldırım güreş müsabakalarına hazırlanan pehlivanlarıAltınkemer Sahibi Efsane Güreşçi Ahmet Taşçı ile ziyaret ederek çalışmalarını yakından takip etti.

Başkan Yıldırım ziyareti sırasında Karamürsel'de güreş sporunun çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek; "Peygamber sporu olarak bilinen ata sporumuzu gelecek nesillere aktarmak en büyük amacımızdır. Güreş sporu çok özel bir spordur. Gelecek nesillere bu sporu anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor.

GÜREŞ SPORU GÜZEL AHLAK İSTER

Kültürümüzün en önemli değerlerinden biri olan yağlı güreşi korumamız gerekiyor. Önceliğimiz çocuklarımıza güreş ahlakını öğretmek, güçlü olmaktan çok saygılı, ahlaklı ve adaplı olmak önemlidir..

Ben yağlı güreşi seven, kispet giyip, yağlanıp güreş yapan bir Belediye Başkanıyım, her zamangüreşi destekleyeceğim, güreş sporunu yapmak isteyen yeni nesillere kapım açık" dedi.

Kaynak: Bültenler

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