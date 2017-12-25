Başkan Yikit, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, Iğdır merkeze bağlı mahalle muhtarları ile bir araya gelerek, sona eren çalışma sezonu ve gelecek sezonlar hakkında muhtarlarla istişarede bulundu.



Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, yaz aylarında yoğun bir şekilde devam eden çalışma sezonun sona ermesi ve çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verirken muhtarlarında kendilerine vermesi gereken desteği vurguladı. Yikit, "biz yaz aylarında genel olarak mevcutta hazır bulunan yolların üst yapı çalışmalarıyla uğraşarak mevcut yolların durumunu düzeltmeye çalıştık. Kış aylarında ise yani önümüzdeki hafta itibari ile yeni yol açmaları, kanalizasyon döşemelerini ve su hattı döşemelerini yapacağız. Kış aylarında bu kanalizasyon, su ve yol açma çalışmalarını yapacağız ki yaz ayları ile birlikte bu yolların eksiksiz şekilde asfaltlama ve kaldırım gibi üst yapı çalışmalarını yapabilelim. Bu çalışma ve planlamaları yaparken aslında en çok siz muhtarların bize vereceği bilgiler çok önem taşımakta. Bizim genel olarak hangi bölgede nasıl eksikler olduğu hakkında bilgimiz var ancak bizim gözden kaçırdığımız bölgeler veya çok acil olduğu halde ikinci planda tutulan yerler var ise bu konuda siz muhtarların bizim ile koordine içinde olması oldukça önemli" dedi.



Program, Muhtarlar ile soru cevap şeklinde yapılan sohbet ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - IĞDIR