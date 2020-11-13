Başkan Yazlık'tan Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na teşekkür belgesi
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Başkan Yazlık'tan Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na teşekkür belgesi

13.11.2020 16:17 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:20
Başkan Yazlık'tan Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na teşekkür belgesi

Doğu Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazlık ve yönetim kurulu üyeleri, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Doğu Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yazlık ve yönetim kurulu üyeleri, Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek pandemi sürecinde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.

Başkan Ayhan Yazlık, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde, Van İl Sağlık Müdürlüğü olarak göstermiş oldukları başarılı çalışmalardan ötürü Müdür Sünnetçioğlu başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını tebrik eder başarılarınızın devamını diledi.

Müdür Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, Doğu Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti. Doç. Dr. Sünnetçioğlu, korona virüs salgını nedeniyle önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Öncelikle tüm sağlık çalışanlarımızın bu süre içerisinde gayretli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını biz bir savaş niteliğinde görmekteyiz. Bu mücadeleyi de Sağlık Bakanlığımız ve devletimizin desteği ile başarılı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Tabi ki bu anlamda vatandaşlarımızın da tedbirlere uyması gerekiyor. Birçok anlamda sosyal mesafe, el hijyeni ve maske takmamız gerekiyor. Bunlar her zaman için önemli. Valimiz Mehmet Emin Bilmez Bey koordinatörlüğünde toplantılar düzenleyerek, bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak vatandaşlarımızı da siz değeri basın mensupları aracılığıyla bilgilendirmekteyiz. Sağlık Bakanlığımız tedavi algoritmasını sürekli güncelliyor. Biz sağlık çalışanları olarak da insanlığa hizmet etmekteyiz. Pandeminin başından bu yana sağlık hizmeti sunduk sunmaya da devam edeceğiz. Sürecin başında çok zorlu günler geçirdik ama el ele vererek bu süreci atlatacağımıza inanıyorum. Sizin vesilenizle bu salgından kurtulana kadar halkımızın maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmelerini istiyoruz" dedi. - VAN

Başkan Yazlık'tan Sağlık Müdürü Sünnetçioğlu'na teşekkür belgesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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