BAŞKAN YAZICI, GENÇLERLE İZLEDİĞİ MATRİX FİLMİNİ YORUMLADI

TUZLA, İSTANBUL (DHA) - Dünyanın en çok izlenen bilim kurgu filmlerinin başında gelen Matrix serisinin son filmi vizyona girdi. Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri Matrix serisinin son filmini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Başkan Yazıcı ve öğrencilere, Teknoloji Editörü Hakkı Alkan da eşlik etti.

Başkan Yazıcı film başlamadan önce, öğrenciler ile film üzerine sohbet etti. Tuzla Marina'da düzenlenen etkinliğe Teknoloji Editörü Hakkı Alkan da katıldı. Başkan Yazıcı, filmle ilgili görüşlerini kişisel Youtube sayfasında açıkladı.

'FİLMİN DÖRDÜNCÜSÜNÜ BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bugün gençler ile Matrix serisinin yıllarca beklemiş olduğumuz dördüncüsünü birlikte izleyeceğiz. Matrix aslında, gerçekliği arayan bilimin, geçmişte olan felsefenin gerçekliği aramasının ve gerçeklik nedir sorusuna veremediğimiz cevabın sorgulanabilir yönlerini anlatan bir şeydir. Beynimizin içerisinde oluşmuş duyulardan gelen sinyallerin mi gerçek olduğunu yoksa simülasyon bir evrende mi yaşıyoruz sorusunu Matrix sorguluyor' dedi.

'MATRİX'İN YENİ BİR VERSİYONUNU GÖRÜYORUZ'

Film sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Yazıcı,? Bir defa üçleme ile Neo ve Trinity'nin ölümü ile biten bir durumda makinelerin bunları tekrar yaşatıyor olması, yine makineler şehrinde enerji krizi ile birlikte iki gücün ortaya çıkması ve iki gücün birbiri ile savaşıyor olması ile birlikte makinelerin insanlar ile iletişim kuruyor olmasını gördük. Makineler insanlara dokunmuyor. Ama bir şey daha görüyoruz. Matrix'in yeni bir versiyonunu görüyoruz? dedi.

Teknoloji Editörü Hakkı Alkan,? Filmi Warner Bros Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı için yapmış. Gerçekten bu filmi en çok birlikte izlemek istediğim kişi ile izledim. Çünkü bu film yaklaşık iki buçuk saat sürüyor. İki buçuk saat izliyorsunuz. İki buçuk ay bunun sohbetini yapabilirsiniz. Kiminle yapabilirsiniz, bu filmler izlemiş, hayatını teknolojiye adamış birisiyle izlemek çok kıymetli. Ben şu anda o keyfi yaşadım? dedi.