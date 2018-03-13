Başkan Yazgı Halkı Dinledi

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, haftanın her Salı günleri düzenlediği 'Halk Günü'nde vatandaşların talep ve isteklerini dinledi ve çözüm üretti.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, her Salı günü düzenli olarak yapılan yüz yüze görüşme aracılığıyla kendisini ziyaret eden vatandaşın talebini dinliyor. Vatandaşlar, Halk Günü vasıtasıyla belediyeden talep, öneri ve beklentilerini bizzat Başkan Yazgı'ya anlatıyor. Başkan Yazgı, halkın istek ve taleplerine cevap verirken bazı önerilerin not edilmesini istiyor. Görüşme esnasında ilgili birim müdürlerine talimat vererek halkın isteklerini çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Vatandaşlar, Halk Günü uygulamasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Kendilerini dinleyen ve çözüm ürettiği için Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. - AKSARAY