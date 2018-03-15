Başkan Yavaş'tan Tffhgd Çanakkale Şubesi'ne Ziyaret

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, Çanakkale Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ni ziyaret etti.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın, geçtiğimiz günlerde Marmara Bölgesi'nin En Beğenilen Belde Belediye Başkanı seçilen Başkan Yavaş'ı başarısı dolayısıyla tebrik ederek söz konusu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Yavaş ise Çanakkale Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği bünyesindeki tüm hakem ve gözlemcilere, görev aldıkları sezonlarda başarı dileklerini iletti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaret, Başkan Yavaş'a plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi. - ÇANAKKALE