Başkan Yavaş İnci Anne'nin çağrısına kulak verdi
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Başkan Yavaş İnci Anne'nin çağrısına kulak verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Eryaman'da bir firmaya ait kullanılmayan arazide kendi imkanlarıyla barınak kuran 61 yaşındaki İnci Aksoyoğlu'nun (İnci Anne) çağrısına kayıtsız kalmadı.

Başkan Yavaş İnci Anne'nin çağrısına kulak verdi
27.08.2020 23:03 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:19

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Eryaman'da bir firmaya ait kullanılmayan arazide kendi imkanlarıyla barınak kuran 61 yaşındaki İnci Aksoyoğlu'nun (İnci Anne) çağrısına kayıtsız kalmadı. Hayvan hakları konusunda farkındalık oluşturan projeleri birer birer hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürüttüğü proje kapsamında Eryaman'daki sokak hayvanlarını Keçiören Yakacık'taki yeni yuvalarına taşımaya başladı.

Sahipsiz hayvanların beslenme sorunlarını, insan ve hayvan ilişkilerini, bakım ve barınma koşullarını tüm yönleriyle ele alan projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Başkentli hayvanseverlere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Etimesgut Eryaman'da barınak kurarak sokak hayvanlarına bakan 61 yaşındaki İnci Aksoyoğlu (İnci Anne), arazi sahibinin araziyi boşaltmalarını istemesi üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan destek istedi. İnci Anne'nin çağrısına kulak veren Başkan Yavaş, sokak hayvanlarının Keçiören Yakacık'taki yeni yuvalarına taşınması ve her türlü desteğin verilmesi için talimat verdi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile iş birliği içinde Eryaman'daki sokak hayvanlarını Keçiören Yakacık'ta bulunan ormanlık alana taşımaya başladı.

Barınmadan aşılamaya kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor

İnci Anne'nin beslediği sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşaması için aşılamadan kısırlaştırmaya, mamadan barınma desteğine kadar imkanlar ölçüsünde her türlü talebi karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda Eryaman bölgesinde 500'e yakın köpeğe ev sahipliği yapan İnci Anne'nin çağrısı üzerine harekete geçtik. Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bize gösterilen yerin ayarlanmasını ve gerekli tamiratları yaptık. 8 bin 400 metrekarelik yeni araziyi tel örgüyle çevirdik. Köpekleri eski yerlerinden alarak yeni yerlerine taşımaya devam ediyoruz. Eksik kulübeleri de tamamlıyoruz" dedi.

17 yıldır zor şartlarda sokak hayvanlarının bakımını sürdürdüğünü söyleyen İnci Aksoyoğlu ise, "Sokak canlarını hayata döndürmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ne zaman istesem kısırlaştırma işlemini yapıyor, mama desteğinde bulunuyor. Eski arazi bir firmaya aitti ve sahibi bu araziyi sattı. Biz de maalesef barınaksız kaldık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş sesimizi duydu ve imdadımıza yetişti. Bize yer tahsis edildi. Mansur Başkan'ın bu hizmeti bizi çok memnun etti. Köpeklerimiz açıkta kalmadı. Ekipler seferber oldular. Emeği geçen herkese hayvanseverler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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