Başkan Yanmaz bir yıllık faaliyet raporunu sundu 31 Mart seçimlerinin ardından Akçakoca Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Okan Yanmaz 1 yıllık faaliyet raporunu Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a sundu.

31 Mart seçimlerinin ardından Akçakoca Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Okan Yanmaz 1 yıllık faaliyet raporunu Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a sundu.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'ı ziyaret etti. Samimi ortamda geçen ziyaret sonrası Başkan Yanmaz 1 yıllık görev sürecinde yapılan faaliyetlein bulunduğu dosyayı Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadri Durmaz'a teslim etti.Başkan Yanmaz ayrıcı Durmaz'a seçimlerde ve seçimlerden sonra özellikle 18 temmuz 2019 da Akçakoca'da yaşanan sel felaketinden sonra ilçeye gelerek maddi ve manevi desteklerini esirgemedikleri için teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA