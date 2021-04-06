Başkan Yakar: "Kütahya'da 10 bin 810 kişi üzerinde engel var"
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Başkan Yakar: "Kütahya'da 10 bin 810 kişi üzerinde engel var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Yakar: 'Kütahya'da 10 bin 810 kişi üzerinde engel var'

Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar, Kütahya'da 10 bin 810 kişinin üzerinde engel olduğunu olduğunu ifade etti.

Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar, Kütahya'da 10 bin 810 kişinin üzerinde engel olduğunu olduğunu ifade etti.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi 7. Olağan Genel Kurul toplantısında 2021-2023 dönemi için Yönetim Kuruluna Başkanlığına Hatice Yakar oy çokluğu ile yeniden seçildi.

Toplantıya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Başkanlığı'nı temsilen Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Necati Yakup Ünallı Divan Başkan Yardımcısı olarak katıldı.

2003 yılından beri Dernek Başkanlığı yapan Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Yakar, genel kurul toplantısı sonunda yaptığı konuşmada, Kütahya'da 10 bin 810 kişi üzerinde engel olduğunu söyledi.

Başkan Hatice Yakar, "Bin 810 kişi üzerinde bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, süregelen hastalık otizm, MS hastası var. Biz Kütahya Sakatlar Derneği olarak diğer Kamu Kuruluşları ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin de desteğini alarak, elimizden geldiği kadar bedensel engellilerimize ve diğer engellilerimize de ayırım yapmadan tekerlekli sandalye, akülü sandalye, koltuk değneği, tuvalet, ev eşyası, gıda, giyim, okula giden çocuklarımızın okul desteği şeklinde destek vermekteyiz. Genel kurul toplantısında, bize vermiş olduğu desteğinden dolayı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne ve Engelli Öğrenci Birimi Başkanlığına teşekkürlerimi sunarım" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Yakar: 'Kütahya'da 10 bin 810 kişi üzerinde engel var'
Başkan Yakar: 'Kütahya'da 10 bin 810 kişi üzerinde engel var'
Başkan Yakar: 'Kütahya'da 10 bin 810 kişi üzerinde engel var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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