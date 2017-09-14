Başkan Yağcı, TRT Genel Müdürü Eren ile Bir Araya Geldi
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’i makamında ziyaret etti.
Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i makamında ziyaret etti.
Ziyaret sonrası bir açıklamada bulunan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "TRT Genel Müdürümüz İbrahim Eren Bey'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Kendisine diriliş, payitaht gibi diziler yayınlayarak tarihimizi gençlerimize gururla aktardıkları ve Diriliş Ertuğrul ile Bilecik'in tanıtımına büyük katkı sağladıkları için teşekkürlerimizi ilettik. Ayrıca TRT 23 Nisan Çocuk Festivalinin bu yıl Bilecik'te yapılmasına talip olduğumuzu beyan ettik. Kendilerine ilgi ve alakaları sebebiyle teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi. - BİLECİK